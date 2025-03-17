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Воробьёв рассказал о развитии автобусного сообщения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии автобусного сообщения в регионе.

Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александра Степанова

Об этом сообщает 360.ru.

На еженедельном совещании Воробьёв отметил, что «Мострансавто» обслуживает 80% всех автобусных маршрутов Подмосковья.

Как отметил губернатор, регион очень разный — одни пассажиры живут на отдалённых территориях, другие пользуются маршрутами с высокой загруженностью.

«Всё это требует серьёзного анализа, администрирования, обновления подвижного состава. Здесь мы очень плотно работаем с группой “Газ”, в частности с Ликино-Дулёво», — сказал Воробьёв.

Он также предложил провести анализ всех важных вопросов, связанных с работой «Мострансавто», на каждом маршруте.

Ранее сообщалось, что в Москве появился новый электробусный маршрут № 639. Он курсирует между станциями метро «Ясенево» и «Беляево».