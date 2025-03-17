Воробьёв рассказал о развитии автобусного сообщения в Подмосковье

Об этом сообщает 360.ru.
На еженедельном совещании Воробьёв отметил, что «Мострансавто» обслуживает 80% всех автобусных маршрутов Подмосковья.
Как отметил губернатор, регион очень разный — одни пассажиры живут на отдалённых территориях, другие пользуются маршрутами с высокой загруженностью.
«Всё это требует серьёзного анализа, администрирования, обновления подвижного состава. Здесь мы очень плотно работаем с группой “Газ”, в частности с Ликино-Дулёво», — сказал Воробьёв.
Он также предложил провести анализ всех важных вопросов, связанных с работой «Мострансавто», на каждом маршруте.
Ранее сообщалось, что в Москве появился новый электробусный маршрут № 639. Он курсирует между станциями метро «Ясенево» и «Беляево».