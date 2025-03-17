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На Кубани мужчина получил 16 лет колонии за домогательства к детям

В Краснодаре мужчина повторно получил срок за домогательства к детям.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре вынесен приговор 35-летнему педофилу-рецидивисту. Об этом сообщили наши коллеги из КП — Кубань, со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Преступление произошло в 2024 году. Мужчина обманул маленькую девочку, предложив ей посмотреть на собаку. Ребенок согласился и зашел в комнату подсудимого, где тот совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Как выяснилось, мужчина недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал 13-летний срок за аналогичное преступление в колонии строгого режима. Освободившись в июне 2023 года, он вновь совершил преступление.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам колонии особого режима. Также ему запретили заниматься работой с детьми в течение 10 лет.