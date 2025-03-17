На Кубани мужчина получил 16 лет колонии за домогательства к детям

В Краснодаре вынесен приговор 35-летнему педофилу-рецидивисту. Об этом сообщили наши коллеги из КП — Кубань, со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Преступление произошло в 2024 году. Мужчина обманул маленькую девочку, предложив ей посмотреть на собаку. Ребенок согласился и зашел в комнату подсудимого, где тот совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Как выяснилось, мужчина недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал 13-летний срок за аналогичное преступление в колонии строгого режима. Освободившись в июне 2023 года, он вновь совершил преступление.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам колонии особого режима. Также ему запретили заниматься работой с детьми в течение 10 лет.