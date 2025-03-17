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Белорусский эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года

Белорусский врач-эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-эпидемиолог, заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич объяснила причины, по которым в республике отмечается существенный рост заболеваемости ОРИ в марте 2025 года.

— Все просили задать этот вопрос. Скажите, почему все болеют? — спросил ведущий СТВ Кирилл Казаков.

По словам специалиста, в начале весны 2025 года отмечается некоторый сезонный рост регистрируемых случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

— У нас сезон с октября по апрель. А сейчас, февраль — март — это еще тот период, когда активно циркулируют вирусы гриппа. Поэтому в этом тоже нет ничего сверхъестественного, — констатировала специалист в эфире телеканала СТВ,

Ранее мы писали о том, что сенатор Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси (тут про это).