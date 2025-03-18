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В парке Светлогорска зацвело «бумажное дерево»

«Бумажное дерево» — второе название эджвордии золотистоцветковой.

Источник: Светлогорский городской округ

В Светлогорске в городском парке зацвела Эджвортия золотистоцветковая. Об этом сообщают власти муниципалитета на странице «ВКонтакте».

«Весна наконец пришла в Светлогорск! В парке “Времена года” уже вовсю зацветает эджвортия. 4 экземпляра растений мы посадили в 2023 году и уже можем наслаждаться её прекрасным цветением», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, другое название эджвортии — бумажное дерево (из древесины делают прочную бумагу). Цветет ранней весной, до распускания почек. Цветки у растения мелкие, золотисто-желтые, собраны в шары, а аромат сладкий, сливочно-кремовый.