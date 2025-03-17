Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов

«На инфраструктуре и в поездах не допускается:.. перевозка больных пассажиров, требующих изоляции от других пассажиров или больных, транспортировка которых возможна только в лежачем положении, и сопровождающих их лиц; перевозка гроба с телом умершего, перевозка материалов биологического происхождения, в том числе содержащих патогенные биологические агенты (ПБА) I — IV групп патогенности», — написано в проекте.