Минтранс ввел запрет для турпоездов на перевозку больных, гробов и ядов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минтранс РФ прописал в проекте правил для туристических поездов запрет на перевозку больных пассажиров, требующих изоляции от других людей, гроба с телом умершего, материалов биологического происхождения, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ и ядов, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
«На инфраструктуре и в поездах не допускается:.. перевозка больных пассажиров, требующих изоляции от других пассажиров или больных, транспортировка которых возможна только в лежачем положении, и сопровождающих их лиц; перевозка гроба с телом умершего, перевозка материалов биологического происхождения, в том числе содержащих патогенные биологические агенты (ПБА) I — IV групп патогенности», — написано в проекте.
Прописывается запрет на перевозку в турпоездах в качестве ручной клади вещей, которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонных, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ.
«(Не допускается — ред.) перевозка любого вида оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и радиоактивных веществ и материалов, а также всех видов ядов и отравляющих веществ», — гласит еще один пункт.
Также нельзя находиться в турпоездах в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров.
Нельзя в таких составах осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, а также благотворительную деятельность без письменного разрешения перевозчика или владельца инфраструктуры.
Согласно общим правилам в России перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, гроб с телом умершего принимается для перевозки в качестве грузобагажа в багажных и почтово-багажных вагонах перевозчика или в их специально оборудованных отсеках без перегрузки и поддержания температурного режима в пути следования.