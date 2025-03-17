Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно правилам, по которым осуществляется перевозка пассажиров в обычных российских поездах дальнего следования, на инфраструктуре и в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников.