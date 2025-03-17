Минтранс хочет разрешить играть на музыкальных инструментах в турпоездах

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минтранс России предлагает разрешить пассажирам в туристических поездах играть на музыкальных инструментах, но не мешать при этим отдыху соседей по составу, говорится в проекте министерства на официальном портале для размещения таких документов, который изучило РИА Новости.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно правилам, по которым осуществляется перевозка пассажиров в обычных российских поездах дальнего следования, на инфраструктуре и в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников.
«В поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров», — говорится в проекте правил перевозки пассажиров в турпоездах.
При этом на остановках и на инфраструктуре железнодорожного транспорта по маршруту следования поезда использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления не допускается.
«При отправлении, в пути следования поезда и на инфраструктуре железнодорожного транспорта допускается использование перевозчиком и владельцем инфраструктуры музыкальных инструментов и средств звукоусиления, в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика», — написано в проекте.