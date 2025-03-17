ГК «Ростов-Дон» проиграл матч с «ЦСКА»

17 марта в Ростове-на-Дону гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от московского «ЦСКА» со счетом 23:27. Об этом сообщили на официальной странице донской команды.
С первых минут матча обе команды показали упорную борьбу за каждый мяч. Однако из-за ряда нереализованных бросков ростовчанки оказались в роли догоняющих. Несмотря на это, «Ростов-Дон» не сдавался и преследовал соперниц до перерыва, который завершился со счётом 13:16 в пользу «ЦСКА».
Во второй половине игры проблемы с реализацией моментов у «Ростов-Дона» продолжились. В первые десять минут второго тайма команда смогла забросить лишь один мяч, что позволило москвичкам увеличить свое преимущество до семи очков.
В финальной части матча «ЦСКА» уверенно довёл игру до победы. Итоговый счёт — 23:27 в пользу московской команды.