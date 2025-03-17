ГК «Ростов-Дон» проиграл матч с «ЦСКА»

С первых минут матча обе команды показали упорную борьбу за каждый мяч. Однако из-за ряда нереализованных бросков ростовчанки оказались в роли догоняющих. Несмотря на это, «Ростов-Дон» не сдавался и преследовал соперниц до перерыва, который завершился со счётом 13:16 в пользу «ЦСКА».