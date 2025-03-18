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Мандарины из Египта не пропустили в Петербург из-за личинок плодовых мух

Партию цитрусов не выпустили из морского порта Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

В 23,2 тонны партии цитрусовых из Египта нашли живых личинок, похожих на средиземноморскую плодовую муху. Из-за этого партию фруктов запретили вывозить из морского порта Петербурга на территорию в страны, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

— При проведении лабораторных исследований специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаруженное насекомое было идентифицировано как средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata), — уточнили в ведомстве.

В соответствии с нормативно-правовыми актами эту партию не запретили вывозить.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о приговоре в отношении двух сотрудниц компании, поставляющей еду на сентябрьские выборы в Северной столице. Они допустили к работе больных людей, из-за которых еда оказалась заражена сальмонеллами.