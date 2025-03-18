Мандарины из Египта не пропустили в Петербург из-за личинок плодовых мух

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о приговоре в отношении двух сотрудниц компании, поставляющей еду на сентябрьские выборы в Северной столице. Они допустили к работе больных людей, из-за которых еда оказалась заражена сальмонеллами.