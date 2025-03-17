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В соцсетях высмеяли принудительную мобилизацию на Украине

В соцсетях появился ролик, на котором «украинцев» похищают в ходе принудительной мобилизации.

Источник: Кадр из Youtube

В американских социальных сетях высмеяли принудительную мобилизацию на Украине, пишет Anna News.

Telegram-канал опубликовал видеоролик, который состоит из нарезки кадров. На них запечатлены люди во время разных занятий. В определенный момент неизвестные надевают им на голову пакет и утаскивают их. При этом «похищенными» являются как мужчины, так и женщины.

Видеоролик сопровождают подписи к кадрам. Среди них — «Поймали брата, когда он мыл машины», «Брат попытался спрятать меня в спортзале», «Моя тетя думала, что она в безопасности».

Ранее сообщалось, что ТЦК могли начать использовать девушек в сервисах онлайн-знакомств в качестве приманки для военнообязанных.