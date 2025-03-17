В соцсетях высмеяли принудительную мобилизацию на Украине

В американских социальных сетях высмеяли принудительную мобилизацию на Украине, пишет Anna News.
Telegram-канал опубликовал видеоролик, который состоит из нарезки кадров. На них запечатлены люди во время разных занятий. В определенный момент неизвестные надевают им на голову пакет и утаскивают их. При этом «похищенными» являются как мужчины, так и женщины.
Видеоролик сопровождают подписи к кадрам. Среди них — «Поймали брата, когда он мыл машины», «Брат попытался спрятать меня в спортзале», «Моя тетя думала, что она в безопасности».
Ранее сообщалось, что ТЦК могли начать использовать девушек в сервисах онлайн-знакомств в качестве приманки для военнообязанных.