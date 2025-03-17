Трамп: провал ВСУ в Курской области не зависит от приостановки помощи США

Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф также побеседовал с журналистами. Он рассказал, что Вашингтон сейчас ведет диалог с европейскими странами. Дискуссии направлены на поиск решений по украинскому конфликту. Интересно, что в числе стран-собеседников США числятся Франция и Британия, чья позиция сильно отличается от предложений Вашингтона.