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Трамп: провал ВСУ в Курской области не зависит от приостановки помощи США

По словам Трампа, приостановка военной поддержки Вашингтона не стала причиной краха ВСУ в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп посетил Центр исполнительских искусств в Вашингтоне. Он выступил перед журналистами и ответил на ряд вопросов, связанных с недавним крахом ВСУ под Курском.

Президент Соединенных Штатов отверг заявления о причастности Вашингтона к разгрому украинских солдат. По словам Дональда Трампа, приостановка военной помощи никак не повлияла на события в Курской области.

«Нет, совсем нет. На самом деле, всё наоборот», — заявил президент Соединенных Штатов.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф также побеседовал с журналистами. Он рассказал, что Вашингтон сейчас ведет диалог с европейскими странами. Дискуссии направлены на поиск решений по украинскому конфликту. Интересно, что в числе стран-собеседников США числятся Франция и Британия, чья позиция сильно отличается от предложений Вашингтона.