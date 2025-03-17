Собчак раскритиковала призыв депутата Руденко к россиянкам носить юбки мини

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на слова депутата Гордумы Тарусы Калужской области от партии ЛДПР Евгения Руденко о том, что россиянкам следует носить мини-юбки в солнечные дни для повышения рождаемости. Свою резкую позицию Собчак высказала в Telegram-канале.