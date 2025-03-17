Собчак раскритиковала призыв депутата Руденко к россиянкам носить юбки мини

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на слова депутата Гордумы Тарусы Калужской области от партии ЛДПР Евгения Руденко о том, что россиянкам следует носить мини-юбки в солнечные дни для повышения рождаемости. Свою резкую позицию Собчак высказала в Telegram-канале.
«Руденко предложил на своей страничке в VK девушкам почаще носить мини-юбки, как бы радовать его глаз. (…) Евгений, тебя забыли спросить, как нам… порадовать чей-то глаз», — высказалась журналистка.
Собчак также призвала Руденко отстать от женщин.
Накануне Руденко предложил женщинам носить мини-юбки в солнечные дни, чтобы повысить демографию в России. Он пояснил, что подобный внешний вид увеличивает вероятность знакомств.
Ранее ряд чиновников выступили с идеей вернуть школьные дискотеки, чтобы повысить уровень рождаемости.