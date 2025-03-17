Доступ к задержанным 11 россиянам в Тунисе усложнился

Доступ к 11 гражданам Российской Федерации, которые были задержаны в Тунисе в ноябре 2024 года, «значительно осложнился», заявил родственник одного из задержанных.
Он подчеркнул, что сведений о состоянии россиян «практически нет».
«Каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдаёт разрешения на посещения заключённых, ушёл в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — сказал родственник в беседе с РИА Новости.
Напомним, 11 туристов из РФ отправились в населённый пункт Хайдра, расположенный неподалёку от границы с Алжиром, они хотели увидеть античные памятники.
В ноябре туристы перестали выходить на связь, позже стало известно о задержании. Официально его причина не озвучена.
Ранее сообщалось, что 11 россиян, задержанные в Тунисе, находятся в трёх разных тюрьмах страны.