Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доступ к задержанным 11 россиянам в Тунисе усложнился

Туристов задержали в ноябре 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Доступ к 11 гражданам Российской Федерации, которые были задержаны в Тунисе в ноябре 2024 года, «значительно осложнился», заявил родственник одного из задержанных.

Он подчеркнул, что сведений о состоянии россиян «практически нет».

«Каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдаёт разрешения на посещения заключённых, ушёл в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — сказал родственник в беседе с РИА Новости.

Напомним, 11 туристов из РФ отправились в населённый пункт Хайдра, расположенный неподалёку от границы с Алжиром, они хотели увидеть античные памятники.

В ноябре туристы перестали выходить на связь, позже стало известно о задержании. Официально его причина не озвучена.

Ранее сообщалось, что 11 россиян, задержанные в Тунисе, находятся в трёх разных тюрьмах страны.