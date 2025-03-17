Доступ к задержанным 11 россиянам в Тунисе усложнился

«Каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдаёт разрешения на посещения заключённых, ушёл в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — сказал родственник в беседе с РИА Новости.