bioRxiv: ИИ за два дня разгадал секрет работы супербактерий

Чтобы выяснить, как происходит распространение устойчивости, ученые сосредоточились на индуцируемых фагами хромосомных островах (cf-PICIs), формирующих капсид и поражающих бактерии. Исследование подтвердило гипотезу о том, что эти вирусы способны заимствовать «хвосты» у других вирусов, что позволяет им внедрять свой генетический материал в бактериальные клетки.