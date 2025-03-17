bioRxiv: ИИ за два дня разгадал секрет работы супербактерий

Специалисты Имперского колледжа Лондона на протяжении десяти лет изучали механизмы, позволяющие одному из типов супербактерий заражать различные виды бактерий.
Однако искусственный интеллект, разработанный Google, решил эту задачу всего за два дня. Соответствующие результаты были размещены на сервере препринтов bioRxiv.
Исследование было направлено на изучение устойчивости бактерий к антибиотикам — серьезной глобальной проблемы здравоохранения. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году из-за инфекций, вызванных супербактериями, погибло не менее 1,27 миллиона человек.
Чтобы выяснить, как происходит распространение устойчивости, ученые сосредоточились на индуцируемых фагами хромосомных островах (cf-PICIs), формирующих капсид и поражающих бактерии. Исследование подтвердило гипотезу о том, что эти вирусы способны заимствовать «хвосты» у других вирусов, что позволяет им внедрять свой генетический материал в бактериальные клетки.
На завершающем этапе работы ученые решили проверить эффективность искусственного интеллекта в решении этой задачи. Используемый ими инструмент от Google за два дня получил аналогичный результат, который команда исследователей добывала десятилетие.
Такой уровень скорости вызвал у ученых удивление, и они обратились в Google, чтобы выяснить, не использовал ли алгоритм их данные. Однако оказалось, что искусственный интеллект самостоятельно проанализировал доступные источники и выдвинул гипотезу.
Преподаватель бактериального патогенеза Тиаго Диас да Коста отметил, что подобные технологии способны значительно ускорять научные открытия, помогая исследователям преодолевать сложные этапы работы.
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