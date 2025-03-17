Politico: США уговорили Венгрию отказаться от блокировки санкций ЕС против РФ

Соединенные Штаты убедили Венгрию отказаться от попыток заблокировать решение о продлении антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом пишет американская газета Politico.
«Рубио позвонил Сийярто, призвав его не срывать санкционную политику блока. Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго», — сообщает издание.
Уточняется, что в январе 2025 года госсекретарь США Марко Рубио обратился к министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто с просьбой не накладывать вето на решение европейских стран.
При этом газета подчеркивает, что подобный инцидент только укрепил надежды среди «ястребов» ЕС на то, что администрация США, вероятно, поддержит их позицию в отношении России.
Накануне Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать предложение Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины.