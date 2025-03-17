РИАН: Родственник сообщил об усложненном доступе к задержанным в Тунисе россиянам

Родственник одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года рассказал, что доступ к ним значительно затруднен, а информации об их состоянии практически нет. Об этом один из родных поделился с РИА Новости.
«Связано это [отсутствие информации] с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может», — сообщил родственник.
Напомним, что ранее посольство России в Тунисе сообщило, что задержанные россияне находятся в пяти исправительных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, при этом еще одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы.
Позднее KP.RU передавал, что обвинения к задержанным россиянам, находящимся в Тунисе, еще не были предъявлены.