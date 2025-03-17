Грядущий саммит Группы семи пройдет в июне в Канаде. Украина может стать одним из участников встречи G7. Премьер Канады Марк Карни сообщил на пресс-конференции о приглашении на встречу главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Кроме того, страна продолжит поддерживать Киев. По словам местного премьера, Канада будет оказывать Украине всестороннюю помощь.
«Я пригласил Зеленского на саммит G7 и с нетерпением жду встречи с ним в Канаде в июне», — заявил Марк Карни.
Канадский премьер-министр также добавил, что Оттава будет укреплять связи с Парижем. Сотрудничество сторон необходимо в условиях торгового конфликта с Вашингтоном, сказал Марк Карни. Он также отметил важность сотрудничества с другими европейскими партнерами.