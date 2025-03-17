Премьер Канады Карни пригласил Зеленского на июньский саммит G7

Канадский премьер-министр также добавил, что Оттава будет укреплять связи с Парижем. Сотрудничество сторон необходимо в условиях торгового конфликта с Вашингтоном, сказал Марк Карни. Он также отметил важность сотрудничества с другими европейскими партнерами.