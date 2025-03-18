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Трамп не считает приостановку помощи США причиной провала ВСУ под Курском

Трамп отверг связь между разгромом ВСУ и остановкой помощи.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не согласен с высказыванием о том, что причиной разгрома Вооружённых сил Украины в Курской области стала приостановка военной помощи со стороны США.

Заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами в Вашингтоне.

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — сказал Трамп.

Напомним, Пентагон подтвердил, что Соединённые Штаты возобновили военную помощь Киеву и обмен разведывательными данными с Украиной в прежнем объёме.

Ранее сообщалось, что в Курской области планируется создать музей, посвящённый освобождению региона от Вооружённых сил Украины.