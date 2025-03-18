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Трамп: Си Цзиньпин посетит США в недалеком будущем

Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, а также другие ключевые лица Китая в недалеком будущем прибудут с визитом в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает пресс-пул Белого дома.

«Ключевые лица из числа подчиненных председателя [КНР] Си [Цзиньпина] приедут в не слишком отдаленном будущем», — информировал американский лидер.

Однако Трамп не стал уточнять детали визита официальных лиц КНР.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио не подтвердил сообщения о возможном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию. Однако Рубио отметил, что Белый дом намерен наладить контакт с Кремлем.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что двусторонние контакты между Москвой и Вашингтоном в настоящее время достаточно интенсивные.