Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта на Огородник

Православная церковь 18 марта вспоминает святых Конона Градаря и Конона Исаврийского. В народе принято праздновать день Конона Огородника. Все дело в том, что в указанную дату начинали пахать огороды несмотря на то, что было холодно и морозно.
Что нельзя делать 18 марта.
Не следует при работе на огороде брать в руки вилы, а также грабли. Считалось, что летом град побьет все зерно. Кроме того, не рекомендуется работать через силу. Предки верили, что восстановиться будет сложно. День не подходит для того, чтобы звать на ужин гостей.
Что можно делать 18 марта.
По традиции, было принято подготавливать семена к скорой посадке. Кроме того, 18 марта перекапывали огороды. Это делали несмотря на погоду.
Согласно приметам, теплая и ясная погода предвещает умеренно жаркое лето. В том случае, если Луна в синем круге, ждали ухудшения погоды. Прилетевшие трясогузки говорят о теплой весне.
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