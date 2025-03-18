Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта на Огородник

Не следует при работе на огороде брать в руки вилы, а также грабли. Считалось, что летом град побьет все зерно. Кроме того, не рекомендуется работать через силу. Предки верили, что восстановиться будет сложно. День не подходит для того, чтобы звать на ужин гостей.