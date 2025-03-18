В Архангельске разработали способ для сейсмостойкости деревянных домов

«Конечно, на первый взгляд может показаться, что тема сейсмоустойчивости не столь актуальна для арктических территорий, как, скажем, для южных регионов нашей страны. Но не будем забывать, что в Архангельске преобладают торфяные и болотистые почвы, что приводит к низкой несущей способности строений и возможным осадкам зданий, — отметил Марьяндышев. — Сейсмостойкие конструкции обеспечивают долговечность зданий, делают нахождение в них безопасным для человека. Это особенно актуально в связи с возросшей популярностью деревянного домостроения как более экологичного вида жилья. Поэтому освоение сейсмостойких технологий становится значимым для всех, кто планируется заниматься строительством, независимо от того, компания это или отдельный человек».