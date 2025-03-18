В Архангельске разработали способ для сейсмостойкости деревянных домов

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий и сооружений из деревоклееных элементов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Разработку можно использовать для зданий высотой до 75 м (25 этажей).
«Научный коллектив разработал и запатентовал особый узел соединения CLT-панелей с балками перекрытия в каркасе высотного здания. Даже в районах с умеренной сейсмической активностью, к которым относится Архангельская область, есть вибродинамические нагрузки на здания, вызванные движением транспорта, ветром, техногенными и другими воздействиями. От сейсмических нагрузок происходят значительные вертикальные и горизонтальные перемещения элементов здания (крены, ротационные колебания), особенно верхних этажей», — сказали в пресс-службе.
В составе узла предусмотрен специальный вкладыш, который уменьшает деформации в древесине, забирая на себя часть нагрузки при колебаниях. «В зависимости от типа землетрясения, а они разделяются на высокочастотные, низкочастотные и среднечастотные, для каждого типа землетрясения можно подобрать тип вкладыша, при котором здание имело бы такую частоту, чтобы не входить с ним в резонанс», — рассказал ТАСС участник научного коллектива Валерий Чередниченко. Также он предложил конструкцию строительства, при которой перекрытия между этажами будут снижать вибрации и их амплитуду.
«Такое соединение делает конструкцию надежной не только в условиях сейсмики, но и при значительных ветровых воздействиях, характерных для арктической и субарктической зон побережья Ледовитого океана», — добавил профессор кафедры инженерных конструкций архитектуры и графики САФУ Борис Лабудин. Самое высокое на данный момент в мире деревянное здание построено в Норвегии, его высота 85,4 м. «Его конструктивные решения были взяты за основу, но они были модернизированы», — добавил Чередниченко.
Возможности использования.
Разработка актуальна для северных и арктических территорий и не только для них. Почти четверть территорий России относится к сейсмоопасным зонам. Здание с использованием таких узлов будет устойчиво к нагрузкам, вызванным движением транспорта, ветром и другими воздействиями. Эффективность патента была доказана в ходе лабораторных исследований при различных воздействиях. Испытания проходили при научных консультациях заслуженного изобретателя РФ, академика РАЕН, почетного профессора САФУ Владимира Мелехова.
Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности ректора САФУ Павел Марьяндышев, вопрос безопасного строительства в Арктике дорог, домов, производственных помещений является одним из наиболее важных в реализации стратегии развития университета.
«Конечно, на первый взгляд может показаться, что тема сейсмоустойчивости не столь актуальна для арктических территорий, как, скажем, для южных регионов нашей страны. Но не будем забывать, что в Архангельске преобладают торфяные и болотистые почвы, что приводит к низкой несущей способности строений и возможным осадкам зданий, — отметил Марьяндышев. — Сейсмостойкие конструкции обеспечивают долговечность зданий, делают нахождение в них безопасным для человека. Это особенно актуально в связи с возросшей популярностью деревянного домостроения как более экологичного вида жилья. Поэтому освоение сейсмостойких технологий становится значимым для всех, кто планируется заниматься строительством, независимо от того, компания это или отдельный человек».