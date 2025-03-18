Календарь на 18 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 марта старались не браться за тяжелый труд в огороде с острыми вилами и не затевать ссор и сплетен — считалось, что на Конона Огородника любая ссора особенно греховна​. Зато трудиться на земле именно 18 марта было благословлено: святой Конон, по преданию, сам был садовником, поэтому работу в огороде в его день называли праведным делом и не отменяли даже в непогоду​.