Туриста в Таиланде укусило опасное насекомое: после поездки его жизнь разделилась на «до» и «после»

В итоге оказалось, что комар подсадил Констеблу лихорадку денге, от которой можно и умереть. Но мужчина выжил. Правда, после выздоровления у него развилось редкое генетическое заболевание — синдром Туретта, при котором у людей постоянно происходят непроизвольные сокращения мышц. Болезнь уже была у Констебла, просто дремала в глубинах генов, однако укус комара и лихорадка её пробудили, и теперь мужчина будет вынужден всю жизнь страдать от этого заболевания. А казалось бы, всего лишь комар укусил.