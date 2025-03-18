Туриста в Таиланде укусило опасное насекомое: после поездки его жизнь разделилась на «до» и «после»

В мире существует огромное количество насекомых, которые крайне опасны для человека. И, пожалуй, одни из первых на этом поприще комары, способные переносить как различные тяжелейшие заболевания, так и патогены, воздействующие на организм. Так, например, 48-летний британец Росс Констебл отправился отдыхать на Таиланд, там его укусил комар, а уже дома у мужчины развилось редкое генетическое заболевание.
«Поначалу отец-одиночка не беспокоился об укусе и продолжал наслаждаться десятидневной семейной поездкой на Пхукет. Но вскоре после возвращения домой в Тимперли, графство Чешир, дела пошли хуже, когда он почувствовал себя плохо», — пишет Daily Mail.
У Констебла начались симптомы гриппа, он чувствовал сильную ломоту в теле, поднималась температура. Однако с течением времени симптомы менялись, и стало ясно — дело далеко не в гриппе. Две недели мужчина был прикован к постели и мучился от сильных болей, у него начала отслаиваться кожа по всему телу. Порой он даже не узнавал своих близких и друзей, так плохо ему было.
В итоге оказалось, что комар подсадил Констеблу лихорадку денге, от которой можно и умереть. Но мужчина выжил. Правда, после выздоровления у него развилось редкое генетическое заболевание — синдром Туретта, при котором у людей постоянно происходят непроизвольные сокращения мышц. Болезнь уже была у Констебла, просто дремала в глубинах генов, однако укус комара и лихорадка её пробудили, и теперь мужчина будет вынужден всю жизнь страдать от этого заболевания. А казалось бы, всего лишь комар укусил.
Ранее KP.RU сообщил, что биолог объяснил критерии, по которым комары выбирают своих жертв. Этим объясняется, почему некоторых людей постоянно кусают насекомые, а другие, даже находясь рядом, почти не страдают.