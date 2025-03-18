Врач назвал ряд болезней, на которые может указывать постоянная сонливость

Если каждый день чувствуется усталость и желание поспать, это может быть не просто результатом недосыпа, а признаком скрытых проблем с организмом. Хроническая сонливость является поводом для визита к врачу. Она может указывать на болезни, которые требуют своевременного лечения. Об этом рассказал KP.RU терапевт-кардиолог Григорий Пасс.