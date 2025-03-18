Врач назвал ряд болезней, на которые может указывать постоянная сонливость

Если каждый день чувствуется усталость и желание поспать, это может быть не просто результатом недосыпа, а признаком скрытых проблем с организмом. Хроническая сонливость является поводом для визита к врачу. Она может указывать на болезни, которые требуют своевременного лечения. Об этом рассказал KP.RU терапевт-кардиолог Григорий Пасс.
— Причин усталости и сонливости может быть много. Самые частые: нейроциркуляторная астения (раньше ее называли вегетососудистая дистония), анемия, дефицит витамина D, недостаток белка и других микроэлементов, а также различные заболевания щитовидной железы, надпочечников или гипофиза, — отметил медик.
Чтобы выявить истинную причину хронической усталости, следует обратиться к врачу. Он назначит анализы крови и дополнительные обследования, такие как УЗИ или МРТ. Они помогут исключить или подтвердить нарушения в организме.
Если игнорировать постоянное желание спать, могут возникнуть проблемы с нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Со временем это приведет к серьезным болезням. Чем раньше нормализовать режим сна и отдыха, тем легче избежать хронических заболеваний.