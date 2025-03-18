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Трамп анонсировал обнародование засекреченных документов по делу Кеннеди

Трамп 18 марта обнародует 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу Кеннеди.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во 18 марта 2025 года будут обнародованы документы об убийстве 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Об этом американский президент сообщил журналистам.

«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — анонсировал Трамп.

По уточнениям американского лидера, засекреченные документы не будут отредактированы, а количество материала составляет около 80 тыс. страниц.

22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальд выстрелил в Кеннеди с помощью 6,5-мм винтовки Каркано. Через два дня после ареста Освальда застрелили.

Ранее писатель Винс Паламара рассказал о новых подробностях в деле об убийстве Джона Ф. Кеннеди. По информации Паламара, бывший американский президент знал о готовящемся покушении.