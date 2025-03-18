Трамп анонсировал обнародование засекреченных документов по делу Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во 18 марта 2025 года будут обнародованы документы об убийстве 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Об этом американский президент сообщил журналистам.
«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — анонсировал Трамп.
По уточнениям американского лидера, засекреченные документы не будут отредактированы, а количество материала составляет около 80 тыс. страниц.
22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальд выстрелил в Кеннеди с помощью 6,5-мм винтовки Каркано. Через два дня после ареста Освальда застрелили.
Ранее писатель Винс Паламара рассказал о новых подробностях в деле об убийстве Джона Ф. Кеннеди. По информации Паламара, бывший американский президент знал о готовящемся покушении.