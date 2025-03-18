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Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы

Левитт заявила, что только благодаря Вашингтону французы не говорят по-немецки.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт заявила, что Франция не получит статую Свободы.

Она подчеркнула, что только благодаря американский стороне жители Франции не говорят по-немецки.

«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединённых Штатов французы сейчас не говорят по-немецки», — сказала Левитт.

Заявление прозвучало в ответ на «требование» Французского евродепутата Рафаэля Глюксманна «вернуть» Статую свободы. Он заявил, что США «презирают» данную монументальную скульптуру.

Создателем Статуи Свободы является француз Огюст Бартольди, её передали Соединённым Штатам в качестве подарка в память о союзе между двумя странами в ходе борьбы за независимость США.