Родственники сообщили об отсутствии связи с задержанными в Тунисе россиянами

Один из родственников сообщил, что на данный момент нет никаких новостей о ситуации россиян. Он также подчеркнул, что из-за месяца Рамадана условия содержания, вероятно, стали ещё более тяжёлыми.
Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе для осмотра античных памятников римского периода. Однако вместо запланированной экскурсии они были арестованы и помещены в тюрьму Морнагия, известную своими жестокими условиями и случаями пыток.
Ранее стало известно, что российские туристы были задержаны по подозрению в терроризме, так как у россиян обнаружили некое оборудование, не соответствующее их туристическим целям. Посольство РФ продолжает поддерживать контакт с тунисскими следственными органами для защиты прав задержанных.