Пенсионеры получат новые льготы. За что можно не платить и получить компенсацию

Уже этой весной больше медиков смогут выйти на досрочную пенсию. Они сохранят это право после того, как будет проведена реорганизация соцучреждений. Дело в том, что регионы уже реорганизовали и переименовали многие учреждения соцобслуживания для детей. При этом новые названия не учтены в нормативных актах, которые дают право медработникам досрочно уйти на пенсию по старости. В результате они потеряли возможность раньше выйти на заслуженный отдых. Сейчас Минтруд признал работу в реорганизованных учреждениях равной работе в организациях из утверждённого списка. 17 марта вступил в силу соответствующий приказ ведомства.