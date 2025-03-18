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Инструмент ИИ за два дня решил проблему, над которой ученые работали 10 лет

Искусственный интеллект ответил на вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам.

Источник: Комсомольская правда

Способности искусственного интеллекта и поражают, и пугают. Инструменту ИИ от Google удалось за два дня найти решение проблемы, над которой ученые трудились десять лет, пишет газета The Independent.

Исследователи ввели запрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Они получили тот ответ, к которому пришли спустя десять лет изучения. ИИ выдал не только этот вариант, но и многие другие, которые также оказались весьма неплохими.

«Инструмент смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу», — поделился профессор Хосе Пенадес.

Тем временем, ИИ в России стремительно набирает обороны. Президент РФ Владимир Путин ставит перед страной задачу стать лидером в этой сфере. Россияне не планируют идти по западному пути. У Москвы свои задачи и решения, пишет KP.RU.