Инструмент ИИ за два дня решил проблему, над которой ученые работали 10 лет

Способности искусственного интеллекта и поражают, и пугают. Инструменту ИИ от Google удалось за два дня найти решение проблемы, над которой ученые трудились десять лет, пишет газета The Independent.
Исследователи ввели запрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Они получили тот ответ, к которому пришли спустя десять лет изучения. ИИ выдал не только этот вариант, но и многие другие, которые также оказались весьма неплохими.
«Инструмент смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу», — поделился профессор Хосе Пенадес.
Тем временем, ИИ в России стремительно набирает обороны. Президент РФ Владимир Путин ставит перед страной задачу стать лидером в этой сфере. Россияне не планируют идти по западному пути. У Москвы свои задачи и решения, пишет KP.RU.