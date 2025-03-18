Сигнал тревоги в Калифорнии. Что происходит с разломом земной коры в США

Событие 2010 года в Мексике встревожило не только своей мощностью, но и тем, что оно произошло неподалёку от самого известного крупного тектонического образования в этой части Земли: разлома Сан-Андреас. Он протягивается примерно на 1200 километров, через всю Калифорнию, и прочно закрепился в истории США: к примеру, на снимках последствий землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году город выглядит словно разрушенный войной. Тогда погибло почти 500 человек.