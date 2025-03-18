Министры обороны Ливана и Сирии договорились о прекращении огня на границе

Главы ведомств созвонились и детально обсудили шаги навстречу миру. Огонь на границе вскоре будет прекращен, согласно сделке. Министры обороны государств подчеркнули, что такое решение принято для стабилизации обстановки в пограничных районах. Стороны будут сотрудничать в этом вопросе.