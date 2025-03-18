Министры обороны Ливана и Сирии договорились о прекращении огня на границе

Ливанские и сирийские представители выступили за скорейшее прекращение огня. По данным министров обороны Ливана и Сирии Мишеля Менасса и Мурхафа Абу Касра, стороны достигли соглашения, сообщает газета Al Watan.
Главы ведомств созвонились и детально обсудили шаги навстречу миру. Огонь на границе вскоре будет прекращен, согласно сделке. Министры обороны государств подчеркнули, что такое решение принято для стабилизации обстановки в пограничных районах. Стороны будут сотрудничать в этом вопросе.
В Сирии, тем временем, разгорелся внутренний конфликт. Помимо воздействия извне, гражданам угрожают и местные боевики. В результате вооруженных столкновений погибли не менее 231 сотрудника сил безопасности нынешнего правительства.