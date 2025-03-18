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Литва обвинила российские спецслужбы в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе

В Литве высказали претензию к России из-за поджога магазина IKEA.
Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что поджог магазина IKEA в Вильнюсе связан с деятельностью российских спецслужб. Информацию об этом сообщило ТАСС со ссылкой местное радио.

«Организатором этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами», — заявил главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис.

Подобный вывод Урбелис связал с тем, что магазины IKEA на территории России закрыты. При этом отмечается, что оба подозреваемых — граждане Украины, и один из них на момент поджога в мае 2024 года был несовершеннолетним.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о притязаниях страны на Калининградскую область. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Науседы, назвав его «Дурилкой картонной» и призвала литовские власти изучать историю.