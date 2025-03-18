В Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и усадили в микроавтобус

Микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования в Харькове сбил велосипедиста, затем военкомы силой усадили мужчину в своё транспортное средство, сообщает «Страна.ua».
«В Харькове автомобиль ТЦК на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал», — рассказали украинские журналисты.
Военкомы догнали мужчину и заставили сеть в микроавтобус.
При этом в местном ТЦК утверждают, что наезд на велосипедиста являлся «непреднамеренным».
Ранее сообщалось, что в Черкассах на Украине мужчина попал под машину, убегая от сотрудников территориального центра комплектования.
Также стало известно, что сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области.