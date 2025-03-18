Вырезала ребенка, а мать закопала во дворе: подробности шокирующего убийства 16-летней девочки

«Вокруг шеи, рук и ног жертвы были обмотаны интернет-кабели, а на голову надеты два пластиковых пакета, чтобы заглушить крики. По заключению экспертов, она умерла от потери крови, а не от недостатка воздуха, как предполагалось изначально», — передает издание.