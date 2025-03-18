Вырезала ребенка, а мать закопала во дворе: подробности шокирующего убийства 16-летней девочки

Беременную девушку-подростка обнаружили похороненной на заднем дворе с ребенком, вырезанным из утробы. Об этом сообщила полиция бразильского Мату-Гросу, передает Toofab.
Как сообщается, 16-летняя Эмили Азеведо Сена была на девятом месяце беременности. В совершении ее убийства призналась 25-летняя Натали Хелен Мартинс Перейре, которая заявила о планах забрать ребенка девушки и выдать за своего.
По словам Натали, она смогла заманить будущую мать в дом своего брата, пообещав ей бесплатную детскую одежду, которую она нашла в социальных сетях.
При этом, как показал судебно-медицинская экспертиза, Эмили была жива в момент извлечения ребенка. На теле обнаружены следы удушения.
«Вокруг шеи, рук и ног жертвы были обмотаны интернет-кабели, а на голову надеты два пластиковых пакета, чтобы заглушить крики. По заключению экспертов, она умерла от потери крови, а не от недостатка воздуха, как предполагалось изначально», — передает издание.
Ранее 22-летняя беременная девушка в Истре до смерти забила своего годовалого ребенка, который взбесил ее своим громким плачем. При этом она сообщила своему мужу и свекрови, что специально убила ребенка.