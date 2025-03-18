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Трамп счёл, что Россия согласится на 30-дневное перемирие

Кроме того, Трамп уверен, что США и РФ договорятся о мирном урегулировании на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Российская Федерация согласится пойти на 30-дневное прекращение огня.

«Они согласятся», — заявил Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Вашингтоне. Он ответил на соответствующий вопрос. Журналисты напомнили, что Киев согласен на аналогичный шаг.

Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты и РФ смогут достигнуть договоренностей по урегулированию на Украине.

Он также подчеркнул, что предстоящий разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет очень важным.