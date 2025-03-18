Зеленский и Макрон договорились о 30-дневном прекращении огня

Ранее Макрон назвал три украинских города для размещения европейских военных. По его словам, подходящими территориями могут стать Львов, Одесса и Киев. При этом французский президент подчеркнул, что страны ЕС могут разместить на Украине своих военнослужащих без согласования с Россией.