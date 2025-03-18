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Зеленский и Макрон договорились о 30-дневном прекращении огня

Зеленский выдвинул требование к Россию по перемирию.

Источник: Комсомольская правда

Киев готов к безусловному 30-дневному прекращению огня. Об этом проинформировал Владимир Зеленский после телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Telegram-канале.

«Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия», — написал киевский главарь.

Кроме этого, Зеленский назвал позицию Франции по вопросу гарантий безопасности для Украины «конкретной» и выразил ей полную поддержку.

Ранее Макрон назвал три украинских города для размещения европейских военных. По его словам, подходящими территориями могут стать Львов, Одесса и Киев. При этом французский президент подчеркнул, что страны ЕС могут разместить на Украине своих военнослужащих без согласования с Россией.

Накануне издание Parisien сообщало, что Франция рассматривает запрос Зеленского на поставку управляемых ракет и беспилотных летательных аппаратов.