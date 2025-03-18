Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с речью перед журналистами. Она ответила на вопрос о возвращении статуи Свободы в Париж.
Один из французских политиков потребовал перевезти монумент обратно во Францию. Однако Каролин Левитт напомнила о роли Вашингтона в антигитлеровской коалиции. По ее словам, Париж должен быть благодарен США. Французы же протестуют.
«Мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напоминаю, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — уточнила Каролин Левитт.
Тем самым политиком низкого уровня оказался депутат ЕП Рафаэль Глюксманн. Он заявил, что Вашингтон неуважительно относится к памятнику. Якобы Франция подарила статую как символ союза с США, а они взяли курс на сближение с Россией.