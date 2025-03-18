Дубинский: Украина сохраняет видимость сопротивления условиям мира

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Киев только пытается сохранить «видимость сопротивления» условиям мира, которые ему поставят.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона готова на них согласиться.
«Фактически, Украина согласна на всё. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано», — заявил Дубинский.
Заявление обнародовано в Telegram.
Депутат также отметил, что условия, озвучиваемые со стороны Киева не имеют ничего общего с «громкими» высказываниями Зеленского о мнимой «победе» на земле и в воздухе, вступлении в Североатлантический альянс, а также «возвращении» территорий.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский придумывает условия, чтобы оттянуть перемирие.