Правительство испраивит проект по борьбе с мошенниками для пользования биометрии

Уточняется, что 18 марта Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, включающий около 30 мер, среди которых — использование биометрии в качестве дополнительной защиты от злоумышленников в онлайн-сервисах. Как пояснили в аппарате Григоренко, это касается, например, дополнительной защиты личного кабинета на маркетплейсах.