Правительство испраивит проект по борьбе с мошенниками для пользования биометрии

Российское правительство внесет изменения в законопроект по борьбе с мошенничеством, чтобы бизнес мог использовать векторную модель данных для работы с единой биометрической системой. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.
«Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством», — пояснили в правительстве.
Уточняется, что 18 марта Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, включающий около 30 мер, среди которых — использование биометрии в качестве дополнительной защиты от злоумышленников в онлайн-сервисах. Как пояснили в аппарате Григоренко, это касается, например, дополнительной защиты личного кабинета на маркетплейсах.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите россиян от мошенников, которые вынуждают брать кредиты.