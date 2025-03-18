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Правительство испраивит проект по борьбе с мошенниками для пользования биометрии

В правительстве рассказали о корректировке проекта по борьбе с мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство внесет изменения в законопроект по борьбе с мошенничеством, чтобы бизнес мог использовать векторную модель данных для работы с единой биометрической системой. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

«Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством», — пояснили в правительстве.

Уточняется, что 18 марта Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, включающий около 30 мер, среди которых — использование биометрии в качестве дополнительной защиты от злоумышленников в онлайн-сервисах. Как пояснили в аппарате Григоренко, это касается, например, дополнительной защиты личного кабинета на маркетплейсах.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите россиян от мошенников, которые вынуждают брать кредиты.