Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину

Певец Филипп Киркоров раскрыл, что сразу догадался, кто скрывается под одной из масок в популярном телешоу. Ольгу Серябкину выдал ее уникальный тембр, заявил Киркоров.

Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину.

Певец Филипп Киркоров раскрыл, что сразу догадался, кто скрывается под одной из масок в популярном телешоу. Ольгу Серябкину выдал ее уникальный тембр, заявил Киркоров.

«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — написал Киркоров в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в шестом выпуске проекта «Маска» зрители и жюри решили, что Богомол должен покинуть шоу. Под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина, экс-солистка группы «Серебро». Она призналась, что костюм был тяжелым и затруднял удержание баланса. В конце выступления Серябкина исполнила песню «Королева».