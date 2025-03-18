Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину.
Певец Филипп Киркоров раскрыл, что сразу догадался, кто скрывается под одной из масок в популярном телешоу. Ольгу Серябкину выдал ее уникальный тембр, заявил Киркоров.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — написал Киркоров в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в шестом выпуске проекта «Маска» зрители и жюри решили, что Богомол должен покинуть шоу. Под маской Богомола оказалась Ольга Серябкина, экс-солистка группы «Серебро». Она призналась, что костюм был тяжелым и затруднял удержание баланса. В конце выступления Серябкина исполнила песню «Королева».