Дональд Трамп лишил государственной охраны детей Джо Байдена

Американский лидер Дональд Трамп исключил детей своего предшественника Джо Байдена из списка физических лиц, которые находятся под охраной Секретной службы США. Речь идет о дочери и сыне Байдена — Хантера и Эшли Байден. Соответствующее заявление Трамп сделал в принадлежащей ему соцсети Truth Socia.