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Дональд Трамп лишил государственной охраны детей Джо Байдена

Трамп лишил государственной охраны Хантера и Эшли Байден.

Американский лидер Дональд Трамп исключил детей своего предшественника Джо Байдена из списка физических лиц, которые находятся под охраной Секретной службы США. Речь идет о дочери и сыне Байдена — Хантера и Эшли Байден. Соответствующее заявление Трамп сделал в принадлежащей ему соцсети Truth Socia.

«С этого момента Хантер Байден больше не будет находиться под охраной Секретной службы. Эшли Байден также будет исключена из списка», — заявил действующий президент Соединенных Штатов.

Накануне, в январе текущего года, Трамп также лишил госохраны бывшего госсекретаря Майка Помпео, экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона и бывшего главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Накануне сайт KP.RU сообщал, что в администрации Трампа не любят главаря киевского режима Зеленского и главу его офиса Ермака из-за сына Джо Байдена Хантера.