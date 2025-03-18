Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 марта 2025

Погода в Иркутске 18 марта 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, после захода солнца столбик термометра опустится до −8…-10. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 18 марта 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в западных и северных районах местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Ночью в Приангарье похолодает до −8…-13, при прояснении ожидается −14…-19, в западных и северных районах при облачной погоде до −3, днём +8…+13 градусов, местами 0…+5. Вот что обещает погода в Иркутске 18 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что микрокредитную компанию оштрафовали за звонки жительнице Шелехова.