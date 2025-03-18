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Смотритель приюта пыталась продать на черном рынке пальцы ног, найденные в рвоте собаки

В Австралии женщина хотела продать человеческие пальцы, найденные в рвоте собаки.

Источник: Комсомольская правда

Женщина из Австралии признала себя виновной в попытке продать человеческие пальцы ног через Интернет. Джоанна Кэтлин Кинман, работавшая смотрителем в приюте для животных в Виктории, нашла пальцы ног, которые собаки отрыгнули после смерти своего хозяина, пишет 9News.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Собаки, сданные в приют после смерти владельца, изрыгнули останки, включая пальцы ног. Кинман обнаружила их в мусорном контейнере, забрала домой и поместила в банку с формальдегидом. Позже она рассказала дочери о планах продать пальцы через Интернет, где они могли бы стоить до 400 долларов.

Полиция, получив информацию, провела обыск в доме Кинман. Она добровольно показала, где хранила пальцы, а также другие необычные предметы — коготь аллигатора, череп птицы и зубы своих детей.

На суде Кинман признала свою вину в оскорбительном обращении с человеческими останками. Ее адвокат заявил, что она глубоко сожалеет о своих действиях и их влиянии на семью покойного. Мировой судья Эндрю Сим отложил слушание для оценки возможности вынесения исправительного постановления.

Ранее сообщалось, что в Британии таксы попытались съесть тело хозяйки после ее кончины. В ходе обследования дома были найдены останки Джеммы и одной из ее собак. Вторая такса выжила, но находилась в ужасном состоянии. Эксперты пришли к выводу, что женщина совершила самоубийство. После ее смерти голодные собаки начали поедать ее тело.