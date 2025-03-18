Смотритель приюта пыталась продать на черном рынке пальцы ног, найденные в рвоте собаки

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Собаки, сданные в приют после смерти владельца, изрыгнули останки, включая пальцы ног. Кинман обнаружила их в мусорном контейнере, забрала домой и поместила в банку с формальдегидом. Позже она рассказала дочери о планах продать пальцы через Интернет, где они могли бы стоить до 400 долларов.