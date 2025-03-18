Первый полет лайнера Superjet с российским двигателем прошел успешно

Самолет Superjet впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
«Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet», — проинформировали в компании.
Экипаж состоял из летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова. Самолет провел в воздухе примерно 40 минут, развив скорость до 500 км/ч и поднявшись на высоту до трех тысяч метров.
После посадки командир экипажа доложил о полном выполнении поставленных задач. Двигатели ПД-8 продемонстрировали надежную работу, а в ходе полета проверялась их газодинамическая устойчивость на различных режимах.
Уточняется, что программа импортозамещения Superjet реализуется совместными усилиями предприятий под руководством компании «Яковлев». Разработкой новых российских двигателей занимались эксперты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
«Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях», — прокомментировал первый полет первый полет Superjet с российским двигателем вице-премьер, председатель Наблюдательного совета «Ростеха» Денис Мантуров.
Как он пояснил, для ускорения сертификационных испытаний производитель намерен задействовать третий самолет Superjet, полностью созданный в России. Он подчеркнул, что государство оказывает авиастроителям полную финансовую и ресурсную поддержку. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что программа импортозамещения Superjet выполняется в крайне сжатые сроки по мировым стандартам авиастроения. После 2022 года самолет фактически пришлось создавать с нуля.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров специально для KP.RU подробно рассказал о первом успешном полете Superjet с двигателем ПД-8 российского производства. Эксперт подчеркнул, что импортозамещенные самолеты поступят в 2027 году.