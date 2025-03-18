Первый полет лайнера Superjet с российским двигателем прошел успешно

Как он пояснил, для ускорения сертификационных испытаний производитель намерен задействовать третий самолет Superjet, полностью созданный в России. Он подчеркнул, что государство оказывает авиастроителям полную финансовую и ресурсную поддержку. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что программа импортозамещения Superjet выполняется в крайне сжатые сроки по мировым стандартам авиастроения. После 2022 года самолет фактически пришлось создавать с нуля.