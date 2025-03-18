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В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

На территории Индонезии произошло землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда была зафиксирована на уровне 5,5.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 102 километрах к юго-востоку от населенного пункта Пематангсиантар, расположенного на острове Суматра. Подчеркивается, что население острова составляет порядка 209 тысяч человек.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 158 километров.

На данный момент информации о пострадавших нет. О сопутствующих разрушениях также не сообщалось. Угрозы цунами также не было.

Накануне сайт KP.RU сообщал о землетрясении у побережья южных Курил. Магнитуда составила 4,3. Эпицетр был расположен в Тихом океане, в 141 километре восточнее села села Малокурильское на острове Шикотан.