В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

На территории Индонезии произошло землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда была зафиксирована на уровне 5,5.
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 102 километрах к юго-востоку от населенного пункта Пематангсиантар, расположенного на острове Суматра. Подчеркивается, что население острова составляет порядка 209 тысяч человек.
Очаг землетрясения был расположен на глубине 158 километров.
На данный момент информации о пострадавших нет. О сопутствующих разрушениях также не сообщалось. Угрозы цунами также не было.
Накануне сайт KP.RU сообщал о землетрясении у побережья южных Курил. Магнитуда составила 4,3. Эпицетр был расположен в Тихом океане, в 141 километре восточнее села села Малокурильское на острове Шикотан.