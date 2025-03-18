Назван напиток, помогающий сбросить целые килограммы в талии

«Если вы хотите контролировать свой вес, питье воды с чиа перед сном может стать отличным дополнением к вашей программе похудения. Клетчатка в семенах дольше сохраняет чувство сытости, уменьшая ночную тягу к перееданию. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в контроле веса», — написано на портале старейшей англоязычной газеты в Индии.