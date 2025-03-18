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Назван напиток, помогающий сбросить целые килограммы в талии

Стакан воды с добавлением семян чиа перед сном поможет сбросить лишний вес. В этом уверены обозреватели The Times of India.

Врачи рекомендуют выпивать взрослому человеку в среднем 2,5 литра чистой воды без добавок.

Стакан воды с добавлением семян чиа перед сном поможет сбросить лишний вес. В этом уверены обозреватели The Times of India.

«Если вы хотите контролировать свой вес, питье воды с чиа перед сном может стать отличным дополнением к вашей программе похудения. Клетчатка в семенах дольше сохраняет чувство сытости, уменьшая ночную тягу к перееданию. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в контроле веса», — написано на портале старейшей англоязычной газеты в Индии.

Ранее россиян предупредили об опасности каш и пюре быстрого приготовления, передает «Национальная служба новостей». Диетолог Елена Соломатина развеяла миф о гречке и ее якобы чудодейственном свойстве в борьбе с лишними килограммами. Об этом сообщил телеканал 360. А глава научных коммуникаций Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова рассказала о генах, отвечающих за набор веса, указывает RT.