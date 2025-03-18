Бесплатная экскурсия на речных электросудах пройдет в Москве 27 марта

«Мы запустили пилотный проект с экскурсиями на наших инновационных электросудах, чтобы еще больше людей могли взглянуть на город с необычного ракурса. Благодарим жителей и гостей столицы за участие и обратную связь. Ближайшая экскурсия пройдет 27 марта по маршруту “Киевский” — “Сити Центральный”. Развиваем регулярный речной электротранспорт по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра стлтцы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что зарегистрироваться на следующую экскурсию и узнать об условиях посещения можно на сайте: mtmuseum.ru/sini4ka. Ранее сообщалось, что всего разработаны два маршрута. «Киевский» — «Сити-Центральный» проходит через Киевский вокзал, метромост, Дом правительства РФ и небоскребы «Москва-Сити». «ЗИЛ» — «Южный речной вокзал» пройдет через Нагатинскую набережную, территорию бывшего завода имени Лихачева, Нагатинский затон, метромост и Академию водного транспорта.