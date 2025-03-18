Бесплатная экскурсия на речных электросудах пройдет в Москве 27 марта

«Мы запустили пилотный проект с экскурсиями на наших инновационных электросудах, чтобы еще больше людей могли взглянуть на город с необычного ракурса. Благодарим жителей и гостей столицы за участие и обратную связь. Ближайшая экскурсия пройдет 27 марта по маршруту “Киевский” — “Сити Центральный”. Развиваем регулярный речной электротранспорт по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра стлтцы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.