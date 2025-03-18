Пентагон подтвердил возобновление военной помощи и передачи разведданных Украине

В Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты возобновили оказание военной помощи Украине и процесс обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом в прежнем объеме. Об этом сообщил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
«Поставки военной помощи США возобновлены. она поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными», — сообщил Гринкевич в ходе регулярного брифинга в Пентагоне.
Генерал-лейтенант ВС США также отметил, что военная помощь Украине и обмен разведданными в настоящий момент осуществляется как и раньше в привычном режиме.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле оценили остановку военной помощи Украине со стороны США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у киевского режима останется много оружия даже в случае прекращения западных поставок.