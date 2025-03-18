2-летний ребёнок подстрелил своего близнеца: Версия умышленного преступления не исключается

В США произошла очередная трагичная история, связанная отчасти с обширным распространением огнестрельного оружия. В штате Джорджия двое 2-летних близнецов остались без присмотра родителей, и один из малышей каким-то образом нашёл пистолет, с которым принялся играть. В процессе, конечно же, прозвучал выстрел, и пуля попала прямо в его брата. О случившемся сообщает издание Metro.
«Неясно, какое (конкретно) оружие было использовано, кому оно принадлежало и как оно попало в руки двухлетнего ребёнка. Полиция не сообщила, была ли стрельба случайной или умышленной. Они не предъявили никому обвинений в связи с этим», — говорится в публикации.
Уточняется, что раненого малыша успели доставить вертолётом экстренной авиации в больницу и он выжил. Однако каковы обстоятельства случившегося — до сих пор загадка. Издание отмечает, что такие случаи в США — не редкость, ведь в 2024 году двое детей умерли, играя с оружием своих родителей.
Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге подросток нашёл на улице пистолет и случайно ранил себя.