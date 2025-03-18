2-летний ребёнок подстрелил своего близнеца: Версия умышленного преступления не исключается

Уточняется, что раненого малыша успели доставить вертолётом экстренной авиации в больницу и он выжил. Однако каковы обстоятельства случившегося — до сих пор загадка. Издание отмечает, что такие случаи в США — не редкость, ведь в 2024 году двое детей умерли, играя с оружием своих родителей.