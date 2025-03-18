В Казахстане усилят борьбу с незаконным выловом рыбы

С апреля по май 2025 года в Казахстане традиционно пройдет рыбоохранная акция «Нерест», направленная на сохранение водных биоресурсов в период их естественного воспроизводства. Сроки проведения акции будут варьироваться в зависимости от региональных и климатических особенностей, передает ИА El.kz со ссылкой на Минсельхоз.