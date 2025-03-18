В Казахстане усилят борьбу с незаконным выловом рыбы

Для обеспечения эффективной охраны водоемов усилят работу Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская, Есильская, Зайсан-Ертисская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства. Их главными задачами станут: борьба с браконьерством и незаконным выловом рыбы в период нереста; контроль за соблюдением природоохранного законодательства; проведение разъяснительной работы среди рыбаков и местных жителей.
В рамках мероприятия запланированы: рейдовые мероприятия — патрулирование водоемов и выявление нарушителей; мониторинг состояния рыбных популяций — контроль за нерестилищами; разъяснительная работа — информирование населения о правилах охраны рыбных ресурсов.
Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК призывает рыбаков и граждан соблюдать установленные запреты на вылов рыбы в нерестовый период и бережно относиться к природным ресурсам. Соблюдение этих мер поможет сохранить рыбные запасы страны и обеспечить их восстановление для будущих поколений.