Сотрудники ТЦК сбили велосипедиста в Харькове

Работники военкомата в Харькове сбили велосипедиста, затем догнали его и насильно посадили в свой микроавтобус. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Харькове автомобиль ТЦК (аналог военкомата) на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал», — следует из сообщения издания.
В Харьковском областном военкомате утверждают, что наезд на велосипедиста якобы произошел случайно.
На опубликованном изданием «Страна» видео видно, как после наезда автомобиль с сотрудниками ТЦК начал преследовать мужчину. Позже издание сообщило, что им удалось догнать сбитого велосипедиста и насильно посадить его в микроавтобус.
Накануне KP.RU писал о трагичной смерти мобилизованного в ряды ВСУ мужчины. Ранее сотрудники ТЦК поймали его и отправили его в учебную часть.