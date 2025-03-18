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Сотрудники ТЦК сбили велосипедиста в Харькове

В Харькове сотрудники военкомата сбили мужчину на велосипеде и насильно посадили в автобус.

Источник: Комсомольская правда

Работники военкомата в Харькове сбили велосипедиста, затем догнали его и насильно посадили в свой микроавтобус. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В Харькове автомобиль ТЦК (аналог военкомата) на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал», — следует из сообщения издания.

В Харьковском областном военкомате утверждают, что наезд на велосипедиста якобы произошел случайно.

На опубликованном изданием «Страна» видео видно, как после наезда автомобиль с сотрудниками ТЦК начал преследовать мужчину. Позже издание сообщило, что им удалось догнать сбитого велосипедиста и насильно посадить его в микроавтобус.

Накануне KP.RU писал о трагичной смерти мобилизованного в ряды ВСУ мужчины. Ранее сотрудники ТЦК поймали его и отправили его в учебную часть.